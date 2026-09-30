Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026

Theo báo cáo, quý III-2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Quang cảnh hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Trong quý IV-2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trọng tâm là chỉ đạo các xã, phường tổ chức diễn tập đúng tiến độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn; triển khai chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2027, huấn luyện, xây dựng lực lượng và quản lý đất quốc phòng; tiếp tục đẩy mạnh “Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"...

Kết luận hội nghị, Đại tá Triệu Kim Thắng nhấn mạnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó, tập trung tham mưu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tổng kết, triển khai nhiệm vụ năm 2027,... thực hiện tốt công tác tuyển quân, huấn luyện quân nhân dự bị và xây dựng lực lượng.

Đồng thời, Đại tá Triệu Kim Thắng yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch tác chiến, tổ chức huấn luyện, diễn tập; chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn,... chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.