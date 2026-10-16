Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu công bố trao quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị đã công bố các quyết định điều động của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, Thường vụ ĐUQS tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, căn cứ Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 tại phiên họp ngày 13/10/2026; Quyết định số 46/QĐĐ - QK2, ngày 14/10/2026 của Quân khu 2 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ có thời hạn cho 9 đồng chí giữ chức vụ Chỉ huy trưởng và 20 đồng chí giữ chức vụ Chính trị viên Ban CHQS xã, phường của tỉnh Lai Châu. Bên cạnh đó, Quyết định số 21/QĐĐ - LCH, ngày 15/10/2026 của Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh công bố các quyết định của Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh về công tác cán bộ cho 10 đồng chí là Phó Chỉ huy trưởng và Chính trị viên Phó Ban CHQS xã, phường. 100% cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này đều không phải là người địa phương.

Thừa ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Phó Bí thư ĐUQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Trần Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Phó Ban CHQS các xã, phường.

Thừa ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Đại tá Đặng Vĩnh Thuỵ, Phó Bí thư ĐUQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Trần Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ.

Các đồng chí được nhận quyết định điều động, bổ nhiệm bày tỏ lòng cảm ơn đối với Đảng, nhà nước, Quân đội, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc; hứa sẽ phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương…

Tại hội nghị, Đại tá Đặng Vĩnh Thuỵ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phải thực hiện đúng chức trách, quyền hạn, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; thường xuyên trao đổi, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đoàn kết nội bộ và quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Mỗi cán bộ phải nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Phó Ban CHQS xã, phường.

Bộ CHQS tỉnh khẩn trương chỉ đạo bàn giao, đưa cán bộ nhanh chóng bắt tay vào công việc; tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, cấp ủy địa phương kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy trong ban CHQS cấp xã; quan tâm bảo đảm điều kiện làm việc, đời sống để cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.