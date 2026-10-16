Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu công bố, trao quyết định về công tác cán bộ

Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã công bố các quyết định điều động của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu về công tác cán bộ. Theo đó, có 9 đồng chí giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, 20 đồng chí giữ chức vụ Chính trị viên Ban CHQS xã, phường; 10 đồng chí là Phó chỉ huy trưởng và Chính trị viên phó Ban CHQS xã, phường. 100% cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều không phải là người địa phương.

Trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ.

Các đồng chí được nhận quyết định điều động, bổ nhiệm biểu thị quyết tâm cao phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương…

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lai Châu trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CHQS xã, phường.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lai Châu trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CHQS xã, phường.

Đại tá Đặng Vĩnh Thụy chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã là chủ trương quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cán bộ được điều động, bổ nhiệm phải thực hiện đúng chức trách, quyền hạn, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; thường xuyên trao đổi, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng đoàn kết nội bộ và quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Mỗi cán bộ phải nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.