Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7; đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu

Nổi bật, LLVT tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tham gia hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh lắng nghe các ý kiến tại hội nghị

Phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm được triển khai hiệu quả. Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 phát huy vai trò trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chiến dịch 500 ngày đêm đạt nhiều kết quả, được Quân khu đánh giá cao. Công tác sắp xếp, điều chỉnh tổ chức biên chế được thực hiện đúng quy định, bảo đảm minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong toàn lực lượng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên được triển khai chặt chẽ, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng từng bước được nâng lên.

Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh nghiên cứu tài liệu tại hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tăng cường. Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những ưu điểm, thành tích đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2026.

Trên cơ sở đó, hội nghị đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, có tính khả thi nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và các tổ chức đảng trực thuộc trong thời gian tới.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, thống nhất xếp loại đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên là Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời xem xét, đề nghị khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2026.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế nhất định cần được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá rõ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và từng cá nhân, yêu cầu kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện, khắc phục triệt để những hạn chế trong thời gian tới.