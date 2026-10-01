Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026

Ngày 1-10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2026. Đại tá Trương Thành Việt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý III, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng. Trong đó, nhiều nhiệm vụ mới, khó được thực hiện đồng thời trong quá trình kiện toàn tổ chức, biên chế và xây dựng LLVT “tinh, gọn, mạnh”.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng. Trong đó, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 19, ngày 14-7-2026 về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh liên hoàn, vững chắc gắn với xây dựng LLVT tỉnh “tinh, gọn, mạnh”; chỉ đạo 18 xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự năm 2026.

Đại tá Trương Thành Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng với đó, LLVT tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, tập huấn, diễn tập, tham gia hội thi, hội thao; triển khai công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, cập nhật và số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu.

Công tác biên phòng được lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; lực lượng chức năng nắm chắc tình hình trên biển, quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới biển, cảng biển và địa bàn trọng điểm. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được tăng cường.

Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, chính sách, hậu phương quân đội và dân vận được triển khai nền nếp, hiệu quả. Đặc biệt, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả thiết thực trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.

Quý IV, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đầy đủ các nghị quyết, kết luận, đề án, chương trình, kế hoạch về quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh liên hoàn, vững chắc gắn với xây dựng LLVT “tinh, gọn, mạnh”. Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 và đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn; thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận. Đồng thời, lãnh đạo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh, tiêu biểu gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, mẫu mực, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát và đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác theo phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, hướng mạnh về cơ sở.

Tại hội nghị, Đại tá Trương Thành Việt yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người chỉ huy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá lưu ý các cơ quan, đơn vị chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2026; giữ vững chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện và hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đối với công tác biên phòng, tập trung nắm chắc tình hình trên biển, quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới biển; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và vi phạm trong khai thác IUU; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển…