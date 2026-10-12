Đảng ủy Quân sự tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 quần chúng ưu tú

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Nội dung tập huấn, gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các quần chúng ưu tú những kiến thức cơ bản về Đảng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó, xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.