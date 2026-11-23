Năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. LLVT tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; công tác tuyển sinh quân sự tăng 0,8% so với năm 2025; xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ đúng tiến độ, chất lượng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đúng kế hoạch.

Trung tướng Lương Văn Kiểm phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; triển khai 37 kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện. Công tác huấn luyện hoàn thành 100% nội dung, quân số tham gia hơn 98,8%, với kết quả khá; tổ chức thành công các cuộc diễn tập, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Công tác quản lý đất quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được triển khai chặt chẽ; lực lượng Bộ đội Biên phòng làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Công tác xây dựng chính quy, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lương Văn Kiểm biểu dương những kết quả LLVT tỉnh đạt được trong năm 2026; yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, chú trọng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tham mưu bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở cơ quan quân sự các cấp, thao trường huấn luyện và căn cứ chiến đấu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2027. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, sắp xếp tổ chức, biên chế; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2027.