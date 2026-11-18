Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Võ Văn Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và các đại biểu tham dự lễ tuyên dương.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ tuyên dương.

Đại biểu tham dự lễ tuyên dương.

Trải qua 80 năm xây dựng, trưởng thành, Đảng bộ Quân khu 5 đã lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong hành trình đáng tự hào đó, có sự đóng góp trực tiếp, quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, của từng chi bộ, cán bộ, chiến sĩ và đặc biệt là từng đảng viên trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.

Đảng viên tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại lễ tuyên dương.

Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các đảng viên tiêu biểu.

Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trao quyết định, giấy chứng nhận, biểu trưng cho các đảng viên tiêu biểu.

35 đồng chí được Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tuyên dương hôm nay là những đảng viên có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; luôn tiên phong, gương mẫu dám nghĩ, dám làm, tích cực đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích chung; được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm; tích cực góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm cùng 35 đảng viên tiêu biểu được tuyên dương.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên được tuyên dương, Đại tá Võ Văn Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk yêu cầu: “Mỗi đồng chí hãy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, không chủ quan, thỏa mãn dừng lại. Không ngừng học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, luôn là ngọn lửa truyền cảm hứng, đi đầu trong các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước…”.

Đại tá Võ Văn Tuấn đề nghị các cấp ủy, chi bộ tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng thêm nhiều gương điển hình tiên tiến, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng KVPT vững chắc ngay từ cơ sở. Tích cực tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những việc làm thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.