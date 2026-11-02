Đảng uỷ Quân sự tỉnh Cà Mau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2026

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Cà Mau, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh uỷ cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Quân sự tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Cà Mau, chủ trì hội nghị kiểm điểm.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh và báo cáo tự đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ Quân sự tỉnh năm 2026.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh.

Năm 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức quân sự địa phương, Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương.

Nổi bật là công tác tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trình bày bản kiểm điểm cá nhân.

Công tác xây dựng Đảng, hậu cần, kỹ thuật, tài chính và kiện toàn tổ chức, biên chế được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Các phong trào thi đua Quyết thắng, hoạt động dân vận, chính sách hậu phương quân đội và đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh trình bày bản tự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân.

Đặc biệt, Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai rộng khắp, đạt kết quả tích cực, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, lan toả phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Đại diện các ban Đảng Tỉnh uỷ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, yêu cầu Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, thực hiện hiệu quả chính sách quân đội và hậu phương quân đội; tăng cường phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương năm 2027 và những năm tiếp theo./.