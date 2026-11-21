Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Năm 2026, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Nổi bật, Ban Chỉ đạo đã kiện toàn 30 cộng tác viên, 200 thành viên lực lượng nòng cốt; duy trì hoạt động 3 trang, 5 nhóm trên không gian mạng. Trong năm, các lực lượng đã đăng tải, chia sẻ hơn 16.700 tin, bài; thực hiện hơn 8.100 lượt bình luận, thu hút hơn 158.000 lượt tương tác; phát hiện 644 lượt tài khoản, tin, bài có nội dung xấu độc, tham gia báo cáo, đề nghị xử lý, bóc gỡ 442 lượt thông tin, bình luận tiêu cực.

Đồng thời, lực lượng vũ trang tỉnh có 248 tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của Lực lượng 47, chất lượng tin, bài và sức lan tỏa của các trang, nhóm; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò nòng cốt của Lực lượng 47, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các thông tin sai trái, xấu độc.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng tin, bài, tăng cường ứng dụng công nghệ số, kỹ năng nhận diện thông tin giả, thông tin xuyên tạc bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang nhấn mạnh, năm 2027, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phối hợp, chủ động định hướng dư luận, nhất là những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, biên giới, biển, đảo và Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.