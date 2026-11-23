Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự trao quyết định về cán bộ. Ảnh: Phan Hải

Tại hội nghị, Bộ CHQS thành phố đã công bố các quyết định của Quân khu 7 về điều động, bổ nhiệm cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố Đồng Nai. Trong đó, điều động, bổ nhiệm các đồng chí giữ cương vị Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên các tiểu đoàn của Trung đoàn Đồng Nai, Trung đoàn 736, Trung đoàn 41, Bộ CHQS thành phố và một số chức vụ khác.

Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao quyết định cán bộ. Ảnh: Phan Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS thành phố chúc mừng cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhận quyết định. Đồng thời đề nghị, cán bộ nhận quyết định nhiệm vụ mới cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy trong tập thể đơn vị, phát huy trí tuệ tập thể, đồng sức, chung lòng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao quyết định cán bộ. Ảnh: Phan Hải

Chính ủy Bộ CHQS thành phố đề nghị, các đồng chí nhận nhiệm vụ mới sắp xếp thời gian, tổ chức bàn giao nhiệm vụ chặt chẽ, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo cấp ủy, khả năng chỉ huy, điều hành; tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò nêu gương trong mọi công tác, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, điều hành, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Thay mặt cán bộ nhận nhiệm vụ, Trung tá Trịnh Văn Quỳnh, Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị Bộ CHQS thành phố bày tỏ cảm ơn Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố quan tâm, tạo điều kiện và tin tưởng đề xuất cấp trên bổ nhiệm, điều động. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn đồng chí, đồng đội tạo thuận lợi, đoàn kết để cá nhân đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tin tưởng giao chức trách nhiệm vụ mới và hứa quyết tâm cùng tập thể Ban tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.