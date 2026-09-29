Đảng ủy Quân sự thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị phiên quý III-2026

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì quán triệt nội dung phiên họp. Ảnh: Văn Chung

Quý III và 9 tháng năm 2026, Đảng ủy Quân sự thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, biên phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời xử trí các tình huống, các mặt công tác không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo hoàn thành nhiều nhóm chỉ tiêu nghị quyết năm và phấn đấu đến cuối năm hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra năm 2026. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc được tăng cường...

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng 4 căn nhà đồng đội trong quý; các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã xây dựng, bàn giao 27/30 căn nhà “Tình nghĩa quân dân”, đạt hơn 90% kế hoạch năm. Phối hợp tổ chức 3 lớp học kỳ quân đội; tổ chức chương trình “Chúng em tập làm chiến sĩ”; tuyên dương 263 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội; bàn giao 34 học sinh cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam và 209 hạ sĩ quan đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đúng tiêu chí Quân khu 7 giao. Trong quý, toàn Đảng bộ kết nạp 40 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch quý và hơn 75,4% kế hoạch năm...

Đại diện Đảng ủy Phòng Chính trị tham luận tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Phong đánh giá cao nỗ lực, tập trung tham mưu của các cơ quan, đơn vị cho Đảng ủy đánh giá toàn diện kết quả quý III và 9 tháng năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc tập trung rà soát toàn bộ các chỉ tiêu đề ra để có giải pháp lãnh đạo đạt các chỉ tiêu nghị quyết. Tập trung tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027; trong đó chú ý lựa chọn, sàng lọc những thanh niên có các năng lực, sở trường như văn hóa, văn nghệ, thể thao... để có hướng phát triển.

Tiếp tục tuyên truyền đưa các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” và Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu; quan tâm đời sống bộ đội, nhất là các cơ sở, đơn vị cấp xã.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Phong công bố quyết định của Đảng ủy Quân sự thành phố về việc thôi không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố đối với 2 đồng chí: Đại tá Ông Văn An, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố và Đại tá Vũ Như Thật, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố.

*Cũng trong hội nghị, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố trao đổi thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chiến khu Đ (1946-2026), 65 năm Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (1961-2026), 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang Đồng Nai (1946-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.