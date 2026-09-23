Đảng ủy Quân sự thành phố Đồng Nai công bố quyết định về công tác cán bộ

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Ảnh: Văn Chung

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Danh Trang, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố công bố các quyết định của Đảng ủy Quân sự thành phố về điều chỉnh, chỉ định nhân sự tham gia Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Phòng Hậu Cần - Kỹ thuật.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong trao quyết định cho Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Đảng bộ Quân sự thành phố. Ảnh: Văn Chung

Theo đó, Đại tá Trần Thế Anh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS thành phố được cấp trên điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7. Thượng tá Phan Hồng Phú, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ CHQS thành phố được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ CHQS thành phố.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố chúc mừng 2 đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật. Ảnh: Văn Chung

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự công bố quyết định chỉ định Trung tá Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật vào Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật. Thượng tá Phan Hồng Phú, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2025-2030.

Trung tá Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Văn Chung

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Phong biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian qua. Khi có điều chỉnh nhân sự, Đảng ủy nhanh chóng chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn đề nghị điều chỉnh phương án nhân sự cấp ủy của Đảng bộ phòng.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh: Việc kiện toàn kịp thời bổ sung cấp ủy đối với Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật là nội dung quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong Đảng bộ phòng; qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố đề nghị Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật nhanh chóng điều chỉnh quy chế làm việc; quyết định phân công nhiệm vụ của Đảng ủy và làm việc ngay theo quy chế, không để khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo. Giữ vững và tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong tập thể cấp ủy; quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đảng ủy Quân sự thành phố công bố quyết định về công tác cán bộ quý IV và điều động học viên đào tạo trung cấp quân sự ra trường và cán bộ quân nhân chuyên nghiệp từ các đơn vị quân khu về công tác tại Bộ CHQS thành phố.