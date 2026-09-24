Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2026

Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Ngọc Quang chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại hội nghị cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ quý III năm 2026, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tổ chức tốt Chương trình “Vầng trăng chiến sĩ” năm 2026.

Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển, đảo được bảo đảm.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Hoàn thành chương trình huấn luyện các đối tượng, kiểm tra, đánh giá thực chất; tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa.

Cùng với đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới, cửa khẩu, cảng biển; phối hợp ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngăn chặn hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị; chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm cơ sở dữ liệu liên thông, tích hợp; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, chăm sóc sức khỏe bộ đội, duy trì quân số khỏe từ 99,2% trở lên.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng trong lực lượng thường trực; nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng chi bộ quân sự cấp xã vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ Chiến dịch 100 ngày về chuyển đổi số trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Ngọc Quang biểu dương kết quả đạt được thời gian qua; đồng thời đề nghị Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong những tháng cuối năm 2026, chủ động trước những yêu cầu mới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trọng tâm là tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, huy động các nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ thành phố cơ bản, toàn diện, liên hoàn, vững chắc; chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu, nâng cao chất lượng tuyển quân và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực.

Trước nguy cơ mưa lớn, sạt lở trong mùa mưa bão, yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu về phòng thủ dân sự, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp rà soát, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Trong công tác biên phòng, tiếp tục quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; phối hợp vận động ngư dân bảo vệ chủ quyền biển, đảo và ngăn chặn khai thác IUU.

Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế công tác cán bộ...