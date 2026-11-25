Sáng 25-11, Đảng ủy Quân sự phường Nam Nha Trang tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Ông Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Bí thư Đảng ủy Quân sự phường chủ trì hội nghị. Đến dự có Thượng tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Hồng Quân phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2027; thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; đồng thời, thảo luận, thông qua dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự phường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Thượng tá Huỳnh Thương Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường báo cáo tại hội nghị.

Năm 2027, Đảng ủy Quân sự phường sẽ tham mưu Đảng ủy, UBND phường quán triệt, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh liên hoàn, vững chắc gắn với xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn phường giai đoạn 2026 - 2030; thực hiện chu đáo chính sách quân đội và hậu phương quân đội...

Đảng ủy Quân sự phường cũng sẽ tiếp tục lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Đảng ủy Quân sự phường phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027; huy động, tiếp nhận, huấn luyện dự bị động viên đạt hơn 96%; giữ vững tỷ lệ đảng viên trong dân quân thường trực, dự bị động viên đạt 10% trở lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng...

Năm 2026, Đảng ủy Quân sự phường đã lãnh đạo, triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng đảng; lãnh đạo, triển khai đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu do Đảng ủy Quân sự tỉnh giao. Nổi bật, Đảng ủy Quân sự phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường tổ chức tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự; hoàn thành chỉ tiêu giao quân; thành lập Đảng bộ Quân sự phường; thực hiện hiệu quả chính sách quân đội, hậu phương quân đội.