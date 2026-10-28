Đảng ủy Quân sự phường An Khê thành lập 3 chi bộ trực thuộc

Công bố và trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự phường An Khê. Ảnh: V.T

Tại hội nghị, ban tổ chức công bố quyết định thành lập 3 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự phường An Khê, gồm: Chi bộ Cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự phường, Chi bộ Đơn vị dự bị động viên và Chi bộ Đơn vị Dân quân.

Việc thành lập các chi bộ trực thuộc là bước kiện toàn tổ chức đảng, tạo cơ sở để tăng cường sự lãnh đạo đối với các mặt công tác của lực lượng vũ trang phường; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.