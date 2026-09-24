Đảng ủy Quân đoàn 12 quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch hành động

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Sở chỉ huy Quân đoàn 12 và 11 điểm cầu trong toàn Quân đoàn với 582 đại biểu tham dự. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chính ủy Quân đoàn 12 chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình giới thiệu Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 12; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường, cán bộ, đảng viên...

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề, tập trung vào những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và định hướng triển khai thực hiện.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố giới thiệu Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Các chuyên đề do các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn trực tiếp truyền đạt. Nội dung quán triệt chú trọng làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi, gắn với yêu cầu xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định và tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Quân đội và Quân đoàn.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đoàn nắm vững nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các nghị quyết, chỉ thị; thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, việc quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW đặt yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 27-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu phát triển vùng, tổ chức lại không gian phát triển, tăng cường liên kết và phát huy hiệu quả các nguồn lực.

Quang cảnh hội nghị.

Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 12 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, bảo đảm đúng đối tượng, nội dung, tiến độ; đồng thời chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị thành chương trình, kế hoạch hành động sát chức năng, nhiệm vụ.

Sau hội nghị , cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và các đối tượng chưa tham gia lớp do cấp trên tổ chức, hoàn thành trong tháng 9-2026.