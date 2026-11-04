Đảng ủy PTSC sơ kết 10 tháng đầu năm, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 4/11, Đảng ủy PTSC tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 7 (mở rộng), sơ kết công tác 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường Sài Gòn; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc PTSC; đại diện các tổ chức đoàn thể, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng, nhân lực và vận chuyển quốc tế chịu nhiều tác động từ những biến động địa chính trị; kinh tế trong nước vẫn đối mặt với áp lực lạm phát, tỷ giá. Cùng với yêu cầu duy trì tăng trưởng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, PTSC cũng bước vào giai đoạn vận hành theo mô hình tổ chức Đảng mới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy PTSC ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp của Đảng ủy phường Sài Gòn, đặc biệt trong công tác tổ chức, quản lý đảng viên và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Đồng chí đánh giá công tác xây dựng Đảng 10 tháng qua đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt; hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, quy mô dự án và thị trường quốc tế tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu của các dự án quốc tế ngày càng cao đang đặt ra thách thức về đầu tư, nhân lực và phối hợp triển khai. Bí thư Đảng ủy PTSC đề nghị hội nghị tập trung nhận diện những khó khăn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị và thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy PTSC, nhấn mạnh yêu cầu nhận diện những khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng chí Trần Hồ Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PTSC cho biết, doanh thu hợp nhất 10 tháng đầu năm 2026 của Tổng công ty ước đạt 31.694 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ và đạt 93,2% kế hoạch quản trị năm do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.803 tỷ đồng, tăng 43,3%, hoàn thành 120,2% kế hoạch quản trị cả năm. Đến ngày 30/10, toàn Tổng công ty ghi nhận 47,5 triệu giờ làm việc an toàn.

PTSC duy trì hoạt động ổn định các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật chủ lực, tập trung triển khai các dự án trọng điểm của PETROVIETNAM như Lô B, Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng giai đoạn 2B... Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, PTSC hoàn thành bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc Dự án Baltica 2 cho thị trường châu Âu; đồng thời ký hợp đồng thực hiện gói thầu thuộc Dự án Maydan Mahzam Redevelopment với QatarEnergy, mở rộng nguồn công việc tại thị trường quốc tế.

Trong 2 tháng cuối năm, PTSC tập trung đẩy nhanh đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm, điều phối nguồn lực và kiểm soát chi phí, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Trần Hồ Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PTSC, lưu ý nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PTSC cho biết, Đảng ủy đã chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên thành chương trình, kế hoạch phù hợp với hoạt động của Tổng công ty; chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, Đảng ủy PTSC đã hoàn thành việc bàn giao các tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng ủy phường Sài Gòn theo chủ trương sắp xếp tổ chức đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành 7 nghị quyết về công tác nhân sự; rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031, đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung vào việc chấp hành các quy định của Đảng, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và quản lý tài chính Đảng. Trong kỳ, Đảng ủy triển khai các quyết định kiểm tra, giám sát chuyên đề tại một số tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện kiểm tra 2 cấp ủy, giám sát chuyên đề đối với 2 cấp ủy và bí thư cấp ủy. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chú trọng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PTSC, báo cáo các kết quả trong công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ và thích ứng với mô hình tổ chức Đảng mới.

Trong chuyển đổi số công tác Đảng, PTSC triển khai Sổ tay Đảng viên điện tử, số hóa hồ sơ và thực hiện thu, nộp đảng phí qua Cổng Dịch vụ công của Đảng. Đến nay, gần 1.454 hồ sơ đảng viên đã được quét phục vụ số hóa. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể được quan tâm thông qua đối thoại tại nơi làm việc, chăm lo người lao động; Đảng ủy ban hành nghị quyết phê duyệt Chương trình An sinh - Xã hội giai đoạn 2026-2027 với tổng kinh phí 113 tỷ đồng.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế trong việc cập nhật, triển khai quy định mới của Đảng tại một số cấp ủy, cùng khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Trong 2 tháng cuối năm, Đảng ủy PTSC tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát; tăng cường giám sát người đứng đầu, người đại diện phần vốn tại các đơn vị trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hoạt động đầu tư, mua sắm.

Hội nghị cũng dành nội dung riêng cho Nghị quyết chuyên đề về thực hiện gói thầu số 1 thuộc Dự án Maydan Mahzam Redevelopment, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy PTSC đối với công tác lãnh đạo triển khai các hợp đồng quốc tế trọng điểm, trong bối cảnh Tổng công ty đang đảm nhận những dự án có quy mô và yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao.

Đồng chí Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, nhấn mạnh yêu cầu phát huy trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, ghi nhận những kết quả Đảng bộ PTSC đạt được trong công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh; đồng thời đánh giá cao quy mô hoạt động, chất lượng nguồn nhân lực và đóng góp của Tổng công ty đối với ngành công nghiệp - năng lượng.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy PTSC tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; chú trọng công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; chủ động tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả đầu tư, triển khai dự án. Cùng với đó, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, chăm lo người lao động và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Bùi Xuân Cường cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy phường Sài Gòn và Đảng ủy PTSC trong công tác tổ chức, quản lý đảng viên, giải quyết thủ tục và tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ đặc thù hoạt động của doanh nghiệp có nhiều đơn vị, dự án trong và ngoài nước; khẳng định địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đảng bộ PTSC thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Sài Gòn đánh giá cao quy mô hoạt động, chất lượng nguồn nhân lực và đóng góp của PTSC đối với ngành công nghiệp - năng lượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy PTSC trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị.

Đồng chí Phan Thanh Tùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy PTSC sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho kế hoạch phát triển năm 2027.