Đảng ủy phường Vĩnh Tuy thành lập 12 chi bộ trực thuộc

Các đại biểu chúc mừng các chi bộ mới thành lập, thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ảnh: PV

Tại hội nghị, đồng chí Trần Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường đã công bố các quyết định thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, gồm: Ban Xây dựng Đảng; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Văn phòng Đảng ủy; Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường; Cơ quan HĐND phường; Văn phòng HĐND và UBND phường; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao.

Việc thành lập, kiện toàn các chi bộ được triển khai trên cơ sở Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và Đề án số 18-ĐA/TU ngày 29-9-2026 của Thành ủy Hà Nội về sắp xếp mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường. Đây là bước đi nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa tổ chức đảng với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức đảng không chỉ nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, các chi bộ cần khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; phát huy trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu; tăng cường đoàn kết, phối hợp và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Đảng ủy phường cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc chủ động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, bảo đảm các chi bộ sớm đi vào hoạt động nền nếp, thực chất, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Quang Trung khẳng định: “Sắp xếp tổ chức là bước khởi đầu; điều quan trọng hơn là phải nhanh chóng chuyển hóa những thay đổi về tổ chức thành chuyển biến về chất lượng lãnh đạo, chất lượng tham mưu và kết quả thực hiện nhiệm vụ”.

Việc thành lập 12 chi bộ trực thuộc là bước kiện toàn quan trọng của Đảng bộ phường Vĩnh Tuy, tạo nền tảng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng tại từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới.