Đảng ủy phường Vĩnh Tuy kiện toàn Ban Chỉ đạo 57, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Vĩnh Tuy và Thượng tá Phan Văn Bốn, Trưởng Công an phường ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57. Ảnh: PV

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 57. Việc kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phân định rõ trách nhiệm của từng thành viên, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một nội dung trọng tâm của hội nghị là bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 giữa Văn phòng Đảng ủy phường và Công an phường. Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng ủy phường, đồng chí Trần Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Đảng ủy và Thượng tá Phan Văn Bốn, Trưởng Công an phường đã ký biên bản bàn giao.

Việc bàn giao nhằm bảo đảm công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc triển khai nhiệm vụ được thực hiện liên tục, thống nhất; đồng thời nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Trung tá Mai Thanh Bình, Phó Trưởng Công an phường trình bày báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 và dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 57.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện quy chế, làm rõ trách nhiệm của từng thành viên, cơ chế phối hợp và những nhiệm vụ cần ưu tiên triển khai trong thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thông qua việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực và hoàn thiện quy chế hoạt động, Đảng ủy phường Vĩnh Tuy hướng tới nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng địa phương văn minh, hiện đại.