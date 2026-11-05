Đảng ủy phường Vĩnh Hưng trao Huy hiệu Đảng, ghi nhận những cống hiến của đảng viên

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: XS

Dịp này, Đảng bộ phường Vĩnh Hưng có 37 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó: 3 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng... Đặc biệt, Đảng bộ phường có 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng sớm; 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọt, sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố số 20, Đảng bộ phường Vĩnh Hưng, bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý, thiêng liêng mà Đảng trao tặng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng, trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí đảng viên 65 năm tuổi Đảng. Ảnh: X.S

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọt khẳng định, 60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm tự hào của bản thân và gia đình mà còn là trách nhiệm tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, nêu gương sáng, tích cực tham gia xây dựng chi bộ, tổ dân phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọt nguyện tiếp tục giữ trọn lời thề với Đảng, sống gương mẫu, trách nhiệm, vận động con cháu và thế hệ trẻ phát huy truyền thống, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Anh Tuấn trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí đảng viên. Ảnh: X.S

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời là những tấm gương sáng trong giáo dục, động viên con cháu và thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Vĩnh Hưng gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: X.S

Đề cập đến nhiệm vụ tái thiết, chỉnh trang đô thị đang được phường Vĩnh Hưng triển khai, đồng chí Nguyễn Đức Dũng cho biết, quá trình này chắc chắn sẽ tác động đến một bộ phận người dân, trong đó có các đồng chí đảng viên. Đảng ủy, chính quyền phường luôn lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để xem xét, tìm hướng giải quyết phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọt - đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: X.S

Đồng chí mong muốn các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ tổ dân phố tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương chung; chia sẻ với những khó khăn trước mắt, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng phường Vĩnh Hưng ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.