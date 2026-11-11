Đảng ủy phường Trung Tâm và xã Trịnh Tường, Lục Yên trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Tại xã Lục Yên

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Dịp này, Đảng bộ xã Lục Yên có 30 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, 12 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy xã Lục Yên trân trọng ghi nhận với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên; đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Tại xã Trịnh Tường

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã đã công bố Quyết định số 501-QĐ/TU ngày 23/10/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2026.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Đình Thiêm, đảng viên Chi bộ thôn Ná Lùng vinh dự được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Tài - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Thiêm vinh dự được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Thường trực Đảng ủy xã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đình Thiêm.

Đồng chí Nguyễn Đình Thiêm bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng đã quan tâm, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân. Đồng chí hứa tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực đóng góp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và góp phần xây dựng quê hương Trịnh Tường ngày càng phát triển.

Tại phường Trung Tâm

Trước đó, chiều 10/11, Đảng ủy phường Trung Tâm tổ chức trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Nụ, Chi bộ Tổ dân phố 3.

Các đồng chí trong đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe đảng viên Nguyễn Thị Nụ.

Tại gia đình đảng viên Nguyễn Thị Nụ, đồng chí Bùi Xuân Vượng - Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường và đồng chí Trần Trọng Tuệ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã trân trọng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Nụ.

Đoàn công tác trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Nụ.

Các đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí trong suốt 60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời mong muốn đồng chí giữ gìn sức khỏe, tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo..

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là dịp ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công cuộc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.