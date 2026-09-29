Đảng ủy phường Trung Sơn triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

9 tháng đầu năm, Đảng ủy phường Trung Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sau sắp xếp, phường còn 14 tổ dân phố (trước đó là 54 tổ dân phố).

Đảng bộ phường hiện có 7 tổ chức cơ sở Đảng, 76 chi bộ trực thuộc với 2.583 đảng viên. Trong 9 tháng, Đảng bộ kết nạp 63 đảng viên mới; đề nghị trao tặng Huy hiệu Đảng cho 356 đảng viên; thực hiện miễn sinh hoạt Đảng đối với 107 đảng viên theo quy định.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm; có 30 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, 32 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2026.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 5 đảng viên; Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng, 4 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 4 tổ chức đảng. Công tác giám sát được thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, giám sát, những ưu điểm, hạn chế được chỉ rõ, đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên kịp thời khắc phục, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định. Trong sản xuất nông nghiệp, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn phường gieo cấy 50 ha lúa, năng suất đạt 60,3 tạ/ha; sản xuất vụ Mùa năm 2026 đạt 100% kế hoạch, với tổng diện tích cây màu 225,5 ha. Công tác thu ngân sách được tập trung thực hiện. Đến ngày 20/9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 112.037 triệu đồng, bằng 90,1% dự toán.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế được quan tâm. Trong 9 tháng, phường thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 1.133 lượt người; khám dự phòng 14.678 lượt; tổ chức cho 1.010 trẻ từ 6-36 tháng tuổi uống Vitamin A; khám y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền, phục hồi chức năng cho 484 lượt người.

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. 9 tháng đầu năm, phường đã giải quyết và trả kết quả đúng hạn, trước hạn 16.564 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn; 65 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết. Toàn bộ 16.564 hồ sơ đã được số hóa, đạt 100%.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Trung Sơn xác định tập trung cao độ hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng; thu, chi ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; khám sức khỏe toàn dân; cập nhật dữ liệu đất đai; cải cách hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh.

Đảng ủy phường yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, quyết liệt triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo phường Trung Sơn trao các quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ các phòng,ban chuyên môn và tương đương trực thuộc Đảng ủy phường.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Trung Sơn cũng đã công bố quyết định kết thúc hoạt động của 2 Chi bộ cơ sở và thành lập 11 chi bộ các phòng, ban chuyên môn và tương đương trực thuộc Đảng ủy phường; quyết định chỉ định chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ các phòng, ban chuyên môn và tương đương trực thuộc Đảng ủy phường; trao các quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ các phòng, ban chuyên môn và tương đương trực thuộc Đảng ủy phường.