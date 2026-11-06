Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 38 đảng viên

Nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), sáng 6-11, Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11.

Đợt này, Đảng bộ phường Tây Nha Trang có 38 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm, 1 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm, 1 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm, 6 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm, 16 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm, 3 đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm và 9 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang Nguyễn Đức Tân trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Nha Trang Nguyễn Văn Hưởng trao Huy hiệu Đảng viên cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang chúc mừng 38 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này. Ông nhấn mạnh, mỗi Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận số năm tuổi Đảng mà còn ghi nhận bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì phấn đấu của mỗi đảng viên. Dù ở cương vị nào, trong điều kiện thuận lợi hay khó khăn, các đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi nghỉ công tác, nhiều đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu nơi cư trú, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, động viên và những ý kiến góp ý tâm huyết của các đảng viên, nhất là đảng viên nhiều năm tuổi Đảng, giàu kinh nghiệm thực tiễn. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền gần dân, vì Nhân dân phục vụ.