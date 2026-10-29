Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

Sáng 29-10, Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức vòng sơ khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tại cụm 2. Đến dự có lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Nha Trang, các chi bộ trực thuộc và thí sinh, đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Nha Trang tham dự khai mạc hội thi.

Tham gia hội thi có 12 thí sinh là bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị trong cụm 2 gồm: Chi bộ phòng Văn hóa - Xã hội phường; Chi bộ phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND phường; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường; Chi bộ Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh; Chi bộ Tổng hợp Đảng ủy Công an phường; Chi bộ Cảnh sát trật tự Đảng ủy Công an phường; Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương; Chi bộ Trạm Y tế phường; Chi bộ Quân sự phường; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường.

Thí sinh đến từ Chi bộ Phòng Văn hóa - xã hội trình bày phần thi kỹ năng.

Tại hội thi, các thí sinh tham gia phần thi kỹ năng, trực tiếp trình bày trước Ban Giám khảo với các nội dung đã đăng ký, thời gian từ 5 đến 7 phút. Nội dung dự thi tập trung vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua đó, các thí sinh thể hiện kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng của người bí thư chi bộ, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, cách làm sáng tạo, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn công tác tại cơ sở. Phần thi được khuyến khích sử dụng slide, hình ảnh, video ngắn để minh họa, góp phần tăng tính trực quan, sinh động và sức thuyết phục.

3 thí sinh đạt giải tại vòng sơ khảo hội thi Cụm 2 (từ trái sang): Nguyễn Xuân Hiếu, Trương Ngọc Quý, Võ Thùy Duy Trang.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Trương Ngọc Quý (Chi bộ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công); giải nhì cho thí sinh Võ Thùy Duy Trang (Chi bộ Trạm Y tế phường); giải ba cho thí sinh Nguyễn Xuân Hiếu (Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND phường). 3 thí sinh đạt giải sẽ tiếp tục đại diện Cụm 2 tham gia vòng chung khảo hội thi, dự kiến tổ chức nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2027).

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh đạt giải tại hội thi.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng trong toàn Đảng bộ phường nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập các phương pháp, mô hình, cách làm hay. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng chuẩn bị nội dung sinh hoạt, chủ trì hội nghị, tổ chức thảo luận, ban hành nghị quyết, phân công nhiệm vụ và giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh tại chi bộ, cơ quan, đơn vị.