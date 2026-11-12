* Thành lập Đảng bộ Quân sự phường

Ngày 12-11, Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức Hội nghị chuyên đề nhằm thảo luận, thông qua một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của phường.

Ông Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Tây Nha Trang đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường (sửa đổi, bổ sung); Đề án thành lập Đảng bộ Quân sự phường. Đồng thời, thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 134, ngày 28-10-2026 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về Kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy phường Tây Nha Trang đã thông qua Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn phường, giai đoạn 2026 - 2030; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2028 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Nha Trang trao quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường và quyết định chỉ định nhân sự liên quan.

Ngay sau hội nghị chuyên đề, Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức Hội nghị công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Hội nghị đã công bố Quyết định của Đảng ủy phường Tây Nha Trang về thành lập Đảng bộ Quân sự phường Tây Nha Trang, trên cơ sở cơ cấu tổ chức và đảng viên của Chi bộ Quân sự phường. Đảng bộ Quân sự phường Tây Nha Trang là đảng bộ trực thuộc cơ sở trực thuộc Đảng ủy phường Tây Nha Trang.

Hội nghị cũng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tây Nha Trang về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường Tây Nha Trang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự phường. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.