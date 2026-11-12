Đảng ủy phường Tây Hoa Lư quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định của Trung ương

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi của 3 nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành ngày 15/10/2026 gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Cao Trường Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tây Hoa Lư quán triệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch triển khai của Tỉnh ủy Ninh Bình, Đảng bộ phường Tây Hoa Lư cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển của địa phương. Trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng khoa học, dân chủ, rõ trách nhiệm; nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Đối với công tác cán bộ, phường xác định xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực thực tiễn, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm là nhiệm vụ then chốt. Việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ từng bước đổi mới theo hướng lấy phẩm chất, năng lực, sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ, uy tín và sự hài lòng của Nhân dân làm căn cứ quan trọng. Đồng thời, chú trọng tạo nguồn cán bộ kế cận, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong thực thi nhiệm vụ.

Lãnh đạo Đảng uỷ phường Tây Hoa Lư quán triệt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị cũng quán triệt Quy định số 221-QĐ/TW ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; Quy định số 225-QĐ/TW ngày 14/10/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Một nội dung quan trọng khác được triển khai tại hội nghị là Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững và Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Cụ thể hóa các nội dung này, phường Tây Hoa Lư định hướng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và phát huy nhân lực có năng lực nổi trội trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, du lịch chất lượng cao. Trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, phường xác định mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,5%; phấn đấu đón 4,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 2.760 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 79,6 triệu đồng.

Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện; cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Tây Hoa Lư trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.