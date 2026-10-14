Đảng ủy phường Tân Giang kết nạp 15 đảng viên mới

9 tháng đầu năm, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tính đến ngày 15/9, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 70,81 tỷ đồng, bằng 100,07% dự toán tỉnh giao và 94% chỉ tiêu HĐND phường giao, trong đó, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất đạt 121,16% dự toán. Hoạt động thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định; có 156 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm có chuyển biến tích cực, nổi bật là Dự án đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa, khai trường khu Bắc, giai đoạn 1. Sau chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng 21 ha, đến hết ngày 30/9, có 411 hộ nhận tiền bồi thường, 420 hộ bàn giao mặt bằng; diện tích bàn giao đạt 98,1% tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ. Phường hoàn thành sắp xếp từ 44 xuống còn 18 tổ dân phố; kiện toàn tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở; kết nạp 15 đảng viên mới; tổ chức 9 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh với trên 960 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường tập trung thực hiện 19 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, trong đó, phấn đấu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 3.107,33 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 75,07 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công trên 98% kế hoạch; giảm 12 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phấn đấu kết nạp 50 đảng viên mới trong năm 2026.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Quốc Trung yêu cầu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án trọng điểm. Cùng với phát triển kinh tế, phải quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, nhất là số hóa hồ sơ đảng viên và ứng dụng công nghệ trong hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động rà soát, khắc phục những hạn chế, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.