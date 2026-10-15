Đảng ủy phường Tam Kỳ ra mắt mô hình “Ngày thứ Sáu nghe dân nói” và Tổ công tác thực hiện mô hình. Ảnh: N.ĐOAN

Mô hình “Ngày thứ Sáu nghe dân nói” được tổ chức định kỳ mỗi quý một lần vào ngày thứ Sáu cuối quý hoặc theo chương trình, kế hoạch của Tổ công tác do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và UBND phường phối hợp thành lập.

Theo quy chế hoạt động, mô hình tiếp nhận ý kiến, phản ánh, kiến nghị và đề xuất của nhân dân tập trung vào 3 nhóm nội dung: công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định địa phương; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như đô thị, đất đai, xây dựng, việc chấp hành kỷ luật hành chính, trách nhiệm người đứng đầu và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; cùng những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc cần được cấp ủy, chính quyền xem xét, chỉ đạo.

Đảng ủy phường Tam Kỳ triển khai mô hình “Ngày thứ Sáu nghe dân nói” nhằm tạo diễn đàn để cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với nhân dân.

Qua đó, địa phương kịp thời tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời chuyển những vấn đề vượt thẩm quyền đến cơ quan có trách nhiệm xem xét, xử lý theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo, ông Phan Bá Hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tam Kỳ khẳng định, Đảng ủy phường sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra việc triển khai mô hình; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xem xét trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của nhân dân.

Qua đó, bảo đảm mô hình được duy trì nền nếp, phát huy hiệu quả, thực sự trở thành kênh thông tin và đối thoại thiết thực giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.