Đảng ủy phường Sơn Trà tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sơn Trà Phan Thị Nữ phát biểu kết luận hội nghị giao ban. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo báo cáo tại hội nghị, tháng 10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành 107 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tích cực với 61/73 đảng viên được kết nạp từ đầu năm (đạt 83,56% chỉ tiêu năm).

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn duy trì ổn định. Thu ngân sách lũy kế đến ngày 31/10 đạt hơn 1.439 tỷ đồng (đạt 85,3% dự toán giao); giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 30/10 đạt hơn 104,2 tỷ đồng (đạt 87,18%).

Về cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt trên 99%. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong tháng 11, Đảng ủy phường Sơn Trà tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; đẩy mạnh số hóa, tạo dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh phát triển đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ; tăng cường thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Triển khai phong trào thi đua “Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp”; hoàn thiện các đề án thành lập Điểm trình diễn Công nghệ - Giáo dục AI phường Sơn Trà và khu vực Đổi mới sáng tạo phường Sơn Trà.

Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; tăng cường phòng, chống tội phạm; triển khai quyết liệt các tiêu chí xây dựng “phường Sơn Trà không ma túy” đến năm 2028.