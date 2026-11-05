Sáng 5-11, Đảng ủy phường Phan Rang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026) và trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 46 đảng viên.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; đồng thời tri ân các thế hệ cán bộ, đảng viên đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phan Rang trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trong năm 2026, công tác phát triển đảng viên của phường Phan Rang đạt 92/90 chỉ tiêu (102% kế hoạch); tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế đạt 13,11% so với cùng kỳ; an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Dịp này, Đảng ủy phường Phan Rang trao Huy hiệu Đảng cho 46 đảng viên. Trong đó, có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 18 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.