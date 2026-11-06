Chiều 6-11, Đảng ủy phường Phan Rang tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trên địa bàn phường. Đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện các chi bộ, tổ dân phố trên địa bàn.

Đồng chí Lâm Đông và các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo phường Phan Rang và các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, của Tỉnh ủy trên địa bàn, Đảng ủy phường Phan Rang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện; tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống chính trị địa phương từng bước ổn định; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh đạt những kết quả quan trọng bước đầu… Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phan Rang nhiệm kỳ 2025 - 2030, qua rà soát 31 chỉ tiêu chủ yếu có 22 chỉ tiêu đạt, tiếp tục được địa phương duy trì, nâng cao trong những năm tiếp theo; có 9 chỉ tiêu chưa đến kỳ đánh giá, đang tiếp tục được tập trung thực hiện.

Đối với việc triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, của Tỉnh ủy trên địa bàn phường, có 65/65 nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, trong đó 1 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn, 64 nhiệm vụ đang thực hiện trong thời hạn quy định, không có nhiệm vụ quá hạn; trong 78 chỉ tiêu được giao, có 48 chỉ tiêu đạt, 30 chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện, sẽ được đánh giá theo lộ trình. Những kết quả này là cơ sở để Đảng bộ phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong thời gian tới, với mục tiêu xây dựng phường Phan Rang trở thành đô thị hạt nhân khu vực phía nam tỉnh.

Bà Châu Thị Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Rang phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, của Tỉnh ủy trên địa bàn; làm rõ những chuyển biến nổi bật, nhất là công tác xây dựng Đảng, tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp các cơ sở giáo dục và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, nhất là công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, thu ngân sách trên địa bàn; huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển địa phương…

Đảng ủy phường cũng thống nhất chủ trương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển tại các nghị quyết của Đảng ủy phường Phan Rang nhiệm kỳ 2025 - 2030 để bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy về xây dựng phường Phan Rang và các phường lân cận thành đô thị hạt nhân khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lâm Đông biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Phan Rang đã đạt được sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030; các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trên địa bàn.

Đồng chí Lâm Đông nhấn mạnh: Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy về xây dựng phường Phan Rang và các phường lân cận thành đô thị hạt nhân khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa mở ra không gian phát triển mới, đồng thời giao cho phường Phan Rang nhiệm vụ chính trị rất lớn, với vai trò là trung tâm tổng hợp về hành chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của khu vực phía nam tỉnh, gắn kết với các phường: Đông Hải, Ninh Chử, Đô Vinh, Bảo An và các địa bàn liên quan để trở thành không gian đô thị hiện đại, đồng bộ, có sức lan tỏa. Đồng chí Lâm Đông yêu cầu Đảng bộ, chính quyền phường Phan Rang phải chuyển nhanh tư duy quản lý địa bàn sang kiến tạo đô thị hạt nhân; giải quyết công việc trước mắt sang chuẩn bị động lực phát triển lâu dài; phát triển đơn lẻ sang liên kết vùng; phải tạo được chuyển biến cụ thể trong diện mạo đô thị, năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Lâm Đông đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ phường Phan Rang khẩn trương điều chỉnh để thống nhất, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030; việc điều chỉnh các chỉ tiêu không nhằm hạ thấp hoặc hợp thức hóa kết quả chưa đạt được mà phải hướng tới mục tiêu phát triển cao hơn; quá trình triển khai các nghị quyết phải thực hiện theo phương châm “7 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực).

Đảng bộ phường cần tập trung xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị, phát triển đô thị trong giai đoạn mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương; khai thác tối đa lợi thế để tạo bước chuyển rõ nét về kinh tế, phát triển đô thị hạt nhân; tạo chuyển biến thực chất trong phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương…

Đồng chí Lâm Đông và các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm.

Về nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026, đồng chí Lâm Đông đề nghị địa phương tập trung rà soát, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2026, nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước, quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, đảm bảo an sinh xã hội...; rà soát, xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, kịch bản tăng trưởng năm 2027 bảo đảm thống nhất với mục tiêu của cả nhiệm kỳ và Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy đã đề ra.

Đồng chí Lâm Đông yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn phường Phan Rang tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là về quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số và triển khai Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy…

Tin, ảnh: HẢI LĂNG