Đảng ủy phường Nùng Trí Cao trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 193 đảng viên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Ngọc Hà trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Nùng Trí Cao có 193 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng 60, 55, 50, 45, 40, 35 và 30 tuổi Đảng. Trong đó, 34 đảng viên thuộc đợt 7/11/2026, 147 đồng chí được bổ sung của đợt 2/9/2026, 12 đảng viên được bổ sung của đợt 19/5/2026, 1 trường hợp được truy tặng.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Ngọc Hà mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên cộng sản, tinh thần tiên phong, gương mẫu; quan tâm, đồng hành cùng địa phương bằng những việc làm phù hợp với điều kiện, sức khỏe; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với cấp ủy, chi bộ; vận động con cháu và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, trách nhiệm công dân và niềm tự hào đối với quê hương.