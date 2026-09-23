Đảng ủy phường Ninh Chử quán triệt các văn bản của Đảng cho cán bộ, đảng viên

Sáng 23-9, Đảng ủy phường Ninh Chử tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng cho cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 05 ngày 7-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết số 24 ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 25 ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Quy định số 212 ngày 17-8-2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 110 ngày 28-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 07, ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Hội nghị cũng quán triệt Kế hoạch số 111 ngày 1-9-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Đề án số 15 ngày 9-7-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới; Nghị quyết số 22 ngày 28-8-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng phường Phan Rang và các phường lân cận thành đô thị hạt nhân của khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa; Chương trình số 32 ngày 28-8-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 24-1-2022 và Kết luận số 224 ngày 8-12-2025 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu còn được quán triệt về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; quán triệt, tuyên truyền, vận động và lãnh đạo tổ chức thực hiện một số chủ trương của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới; cùng các văn bản khác của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy phường.

Thông qua hội nghị nhằm tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân trong nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đi vào thực tiễn, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và tình hình thực tế của địa phương.