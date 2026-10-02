Đảng ủy phường Nha Trang xem xét, thông qua 2 dự thảo đề án

Chiều 2-10, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nha Trang tổ chức hội nghị (đột xuất), nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo “Đề án kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND; thành lập tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường Nha Trang và chuyển đổi mô hình, đồng bộ tên gọi các loại hình tổ chức đảng”.

Theo đó, Đảng ủy phường dự kiến thành lập 9 chi bộ trực thuộc; chuyển 17 đảng bộ cơ sở thành đảng bộ trực thuộc cơ sở; chuyển 69 chi bộ cơ sở (bao gồm chi bộ tổ dân phố) thành chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường; giữ nguyên mô hình Đảng bộ Trường Mầm non Nha Trang, Đảng bộ Trường Tiểu học Nha Trang, Đảng bộ trường THCS Nha Trang, Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Sau sắp xếp, Đảng ủy phường có 99 chi bộ, đảng bộ trực thuộc (tăng 7 chi bộ, đảng bộ trực thuộc).

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo 2 đề án.

Hội nghị cũng xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo “Đề án tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương; Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị”. Theo dự thảo, phường dự kiến điều chỉnh tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị; thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương; chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và công việc đang giải quyết cho 2 phòng mới theo lĩnh vực quản lý tương ứng.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, 100% đại biểu tại hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo 2 đề án.