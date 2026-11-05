Đảng ủy phường Nha Trang trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 146 đảng viên

Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), sáng 5-11, Đảng ủy phường Nha Trang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng đến 65 năm tuổi Đảng.

Ông Trần Xuân Tây - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Sơn Hải - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đảng viên Nguyễn Thị Thu Hằng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lưu Thành Nhân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Ngô Thị Kim Cúc (Chi bộ Tổ dân phố Phù Đổng).

Ông Trần Xuân Tây trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Châu Á (Chi bộ Tổ dân phố Lộc Thọ 3).

Đợt này, Đảng bộ phường Nha Trang có 146 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng (trong đó có 1 đảng viên được truy tặng); 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng (1 đảng viên được truy tặng); 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 16 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 55 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (1 đảng viên được truy tặng); 34 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 28 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ông Trần Xuân Tây trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Xuân Tây - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khẳng định, việc được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự của cá nhân và gia đình các đảng viên mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ phường. Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh và kinh nghiệm, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân; tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ phường và tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.