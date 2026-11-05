Đảng ủy phường Nam Nha Trang trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 331 đảng viên

Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), ngày 5-11, Đảng ủy phường Nam Nha Trang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng đến 65 năm tuổi Đảng.

Ông Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Ông Bảo Thọ - Phó Chủ tịch HĐND phường trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ phường Nam Nha Trang có 331 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 18 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (trong đó có 1 đảng viên được truy tặng); 53 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 233 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 17 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng và khẳng định, vinh dự của các đảng viên cũng là niềm tự hào của Đảng bộ phường. Ông Trần Nam Bình mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ phường và tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.