Đảng ủy phường Nam Nha Trang công bố quyết định thành lập 3 chi, đảng bộ

Chiều 13-11, Đảng ủy phường Nam Nha Trang tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Ông Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị. Đến dự có Đại tá Nguyễn Phong Viên - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thượng tá Hoàng Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đại tá Nguyễn Phong Viên và lãnh đạo Đảng ủy phường trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Quân sự phường.

Ông Trần Nam Bình phát biểu giao nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trực thuộc Đảng bộ phường, với 40 đảng viên. Đồng thời, công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường, gồm 7 đảng viên; ông Trần Nam Bình giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự phường. Trưởng Ban Xây dựng Đảng cũng công bố quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 3 đảng viên.

Ông Trần Nam Bình trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Chi bộ Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương.

Hội nghị cũng công bố các quyết định kết thúc hoạt động của Chi bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, trực thuộc Đảng bộ phường; thành lập 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, gồm: Chi bộ Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị, có 20 đảng viên; Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương, có 7 đảng viên. Đồng thời, công bố quyết định chỉ định cấp ủy Chi bộ Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 3 đảng viên; Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương với 7 đảng viên.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 12-11-2026.

Đại tá Nguyễn Phong Viên, Thượng tá Hoàng Trọng Nghĩa và Ban Thường vụ Đảng ủy phường chúc mừng các đảng bộ, chi bộ mới thành lập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Nam Bình đề nghị, các cấp ủy mới thành lập khẩn trương ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cấp ủy viên theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; xây dựng ngay nghị quyết và chương trình công tác; quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Đảng bộ Quân sự phường tập trung nâng cao chất lượng tham mưu quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ với Công an phường và Đồn Biên phòng Cảng Nha Trang giữ vững an ninh trật tự, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Hai chi bộ khối chuyên môn nỗ lực nâng cao năng lực quản lý nhà nước và phát triển kinh tế; đổi mới phương thức lãnh đạo; đẩy mạnh chuyển đổi số; tập trung tham mưu các giải pháp đột phá về quản lý đất đai, trật tự đô thị, thu chi ngân sách và công thương; lấy kết quả công việc làm thước đo năng lực lãnh đạo của chi bộ.