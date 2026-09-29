Đảng ủy phường Nam Hoa Lư, xã Quang Thiện tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự hội nghị tại phường Nam Hoa Lư. Ảnh: Khánh Dũng

* Chiều 29/9, Đảng ủy phường Nam Hoa Lư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị và các Kế hoạch của Tỉnh ủy; sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí lãnh đạo phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt, triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường thực hiện các chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Chương trình 43-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và Chương trình 40-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ngày 17/9/2026 về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" và Chương trình 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ngày 17/9/2026 về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW…

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng năm 2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nam Hoa Lư bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Đảng bộ phường đã kết nạp 80/96 đảng viên, đạt 83% kế hoạch; triển khai xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã hoàn thành 3 cuộc giám sát, 3 cuộc kiểm tra.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định. Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, năng suất lúa vụ Đông Xuân ước đạt 65 tạ/ha. Trong 9 tháng, phường đón trên 3 triệu lượt khách tham quan, doanh thu du lịch ước đạt 3.200 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.040,3 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị và môi trường được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có những kết quả cụ thể. Các lĩnh vực an sinh xã hội được quan tâm.

Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hoa Lư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Dũng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung tuyên truyền, quán triệt những nội dung cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch; đồng thời cụ thể hóa việc triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ sở. Từ đó nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, đưa phường ngày càng phát triển.

Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát. Tập trung phát triển sản xuất, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

* Cùng ngày, Đảng ủy xã Quang Thiện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và của xã đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã tập trung quán triệt và triển khai nhiều nội dung trọng tâm, cốt lõi mang tính chiến lược trong giai đoạn mới. Theo đó, các đại biểu dự hội nghị đã nghe quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng uỷ xã thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị “Về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai các nghị quyết, chương trình hành động của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia…

Đồng chí Đinh Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy xã Quang Thiện quán triệt các Nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Quang Thiện Đinh Văn Khiêm yêu cầu tập trung tuyên truyền những vấn đề cốt lõi của mỗi nghị quyết, chương trình, kế hoạch ở cơ sở với hình thức hiệu quả; nhất là mục tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy các cấp phải thực hiện. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, chủ trì triển khai tổ chức thực hiện ngay, đặc biệt là các nhiệm vụ cần thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của xã.

Việc tổ chức quán triệt kịp thời các văn bản mới giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó cụ thể hóa thành các chương trình hành động thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quang Thiện đã đề ra trong giai đoạn mới.