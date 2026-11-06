Đảng uỷ phường Nam Hoa Lư và Tây Hoa Lư tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Nam Hoa Lư trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Ảnh: Ngọc Linh

* Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường dự và chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 của Đảng bộ phường Nam Hoa Lư.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Ngọc Linh

Đợt này, Đảng bộ phường Nam Hoa Lư trao tặng Huy hiệu Đảng cho 37 đồng chí. Trong đó, có 10 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 25 đồng chí nhận Huy hiệu từ 30 đến 50 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ phường cũng truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; tặng sớm Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ phường, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ đảng viên trẻ.

Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Nam Hoa Lư phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Ngọc Linh

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng phường Nam Hoa Lư ngày càng phát triển.

* Dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Tây Hoa Lư có đồng chí Cao Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; lãnh đạo phường.

Đồng chí Cao Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hoa Lư trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Chương: Ảnh Mai Phương

Đợt 7/11/2026, Đảng bộ phường Tây Hoa Lư có 36 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu từ 30 năm đến 80 năm tuổi Đảng. Trong đó, 7 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 11 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Đặc biệt, trong dịp này, Đảng bộ phường vinh dự có 1 đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Tổ dân phố Sinh Dược được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Đoàn Mạnh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Hoa Lư trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Phương

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hoa Lư chúc mừng các đồng chí đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. Đồng thời khẳng định Huy hiệu Đảng trao tặng cho các đồng chí đảng viên hôm nay là niềm vinh dự, tự hào, là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho cá nhân các đồng chí đảng viên nói riêng, Đảng bộ phường Tây Hoa Lư nói chung. Đó là sự ghi nhận công lao, quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến lâu dài của người đảng viên Cộng sản trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Đảng ủy phường Tây Hoa Lư mong muốn các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm trong xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đồng thời là tấm gương mẫu mực, giáo dục con cháu, giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng của cha anh, tích cực lao động, học tập, công tác góp phần xây dựng phường Tây Hoa Lư ngày một giàu đẹp, văn minh.