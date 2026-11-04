Đảng ủy phường Nam Định tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, có 253 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó: 10 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 51 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 40 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 41 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 45 đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 44 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo phường Nam Định trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Nam Định Trần Minh Thắng chúc mừng, bày tỏ niềm trân trọng đối với công lao, sự đóng góp của các đồng chí đảng viên nhiều năm tuổi Đảng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, các đảng viên, dù ở vị trí công tác nào cũng luôn thể hiện được vai trò gương mẫu, tận tụy, cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc.

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu, tích cực đóng góp trí tuệ và tâm huyết xây dựng Đảng bộ phường Nam Định trong sạch, vững mạnh; là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng phường Nam Định ngày càng văn minh, giàu đẹp.