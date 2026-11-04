Đảng ủy phường Lê Hồ tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác tôn giáo năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường; các đồng chí thành viên Ban công tác 35 Đảng ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo phường; các đồng chí trưởng, phó các cơ quan thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ phường…

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phường Lê Hồ nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là lực lượng trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, trao đổi thông tin, song cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trước tình trạng thông tin sai lệch, xuyên tạc, xấu độc, các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhất là lực lượng trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ cần phải chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao khả năng nhận diện, phân tích, định hướng thông tin và tổ chức đấu tranh phản bác một cách kịp thời, thuyết phục, hiệu quả; lấy việc lan toả thông tin tích cực, bảo vệ cái đúng, cái tốt làm trọng tâm, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống.

Cùng với đó, công tác tôn giáo có vị trí, vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân; phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hai lĩnh vực trên có nội dung, phương thức triển khai khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ, cùng hướng tới mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Vì vậy, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác. Sau hội nghị cần chủ động vận dụng những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, lan toả những nội dung phù hợp đến cán bộ, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách.

Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe truyền đạt 2 chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Một số nội dung công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay.

Qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác tôn giáo trên địa bàn phường trong thời gian tới.