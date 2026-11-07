Đảng ủy phường Hoàng Liệt chủ động nắm bắt dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị

Tinh thần này được thể hiện tại Hội nghị giao ban dư luận xã hội tháng 10-2026 do Đảng ủy phường Hoàng Liệt tổ chức, với sự tham dự, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Chủ động nắm bắt những vấn đề từ cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác nắm bắt, tổng hợp và xử lý dư luận xã hội trong tháng 10-2026; phân tích tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vấn đề phát sinh tại các khu dân cư đông đúc trên địa bàn.

Cấp ủy phường Hoàng Liệt thường xuyên nắm bắt cơ sở thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Ảnh: An Thanh

Hội nghị ghi nhận 6 ý kiến phát biểu, tập trung phản ánh những vấn đề liên quan đến quá trình thành lập Ban Quản trị chung cư OSAKA; công tác quản lý, vận hành, chất lượng dịch vụ tại các khu chung cư HH Linh Đàm, VP3, VP5, VP6. Bên cạnh đó, những kiến nghị về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tình trạng úng ngập, quy hoạch và bố trí nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Các ý kiến đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong đời sống dân cư, đồng thời thể hiện trách nhiệm của đại diện tổ dân phố trong việc chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền.

Đáng chú ý, lãnh đạo phường trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời giao các đơn vị chuyên môn kiểm tra, xác minh, tham mưu giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Đối với nội dung vượt thẩm quyền, phường tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng xem xét theo quy định.

Tăng cường đối thoại, chủ động định hướng dư luận

Trao đổi về công tác nắm bắt dư luận xã hội, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Hoàng Liệt cho biết, trước những vấn đề phát sinh trong đời sống đô thị, việc chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Kiên, công tác nắm bắt dư luận phải được triển khai thường xuyên, sâu sát đến từng địa bàn, nhất là những khu dân cư có vấn đề phức tạp. Đội ngũ làm công tác tuyên giáo, dân vận và lực lượng nắm bắt dư luận xã hội cần nâng cao trách nhiệm, kịp thời phát hiện, tổng hợp, phân tích những vấn đề mới phát sinh để tham mưu cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền phường Hoàng Liệt luôn quan tâm đến các vấn đề dân sinh. Ảnh: An Thanh

"Chúng ta cần phát huy vai trò của các chi bộ, tổ dân phố và đội ngũ đảng viên trong tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại, giải thích, vận động để người dân nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện", đồng chí Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, gắn công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội với việc giải quyết kịp thời những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân.

"Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát địa bàn, lắng nghe ý kiến nhân dân; không để những vướng mắc kéo dài, phát sinh thành vấn đề phức tạp về an ninh trật tự", đồng chí Nguyễn Trường Sơn yêu cầu.

Đồng thời, chú trọng công khai thông tin, tăng cường đối thoại, tôn trọng quyền phản ánh, kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm việc giải quyết các vấn đề phát sinh đúng quy định của pháp luật."

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn cũng quán triệt các nội dung trọng tâm của Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và các chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.