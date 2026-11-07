Đảng ủy phường Hoa Lư tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Cùng dự có đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường, đại diện các Chi bộ, tổ dân phố trên địa bàn phường Hoa Lư.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu chúc mừng tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận chặng đường rèn luyện, phấn đấu bền bỉ và sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản của các đảng viên. Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao không chỉ là cột mốc ghi dấu những năm tháng cống hiến thầm lặng, mà còn là minh chứng sống động cho bản lĩnh kiên trung, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng và niềm tin sắt son của người đảng viên đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, trong đợt này, Đảng bộ phường Hoa Lư có 1.149 đồng chí đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng, trong đó có 106 đảng viên được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Con số ấy là minh chứng rõ nét cho bề dày truyền thống của Đảng bộ phường, đặc biệt khi có nhiều đồng chí đã đứng trong hàng ngũ của Đảng suốt hơn nửa thế kỷ, mỗi đồng chí đều là một tấm gương sáng về sự kiên trung và bền bỉ đi theo lý tưởng của Đảng.

Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của cá nhân và gia đình mỗi đồng chí, mà còn là niềm vui chung, là niềm tự hào của toàn Đảng bộ phường Hoa Lư. Sự kiện hôm nay càng có ý nghĩa bồi đắp truyền thống, củng cố niềm tin, tạo động lực mạnh mẽ để các thế hệ đảng viên tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự phát triển của quê hương.

Đằng sau mỗi chặng đường vinh quang, mỗi thành quả phấn đấu của người đảng viên là sự hy sinh thầm lặng, là chỗ dựa vững chắc từ gia đình, cùng sự dìu dắt, đồng hành của tổ chức đảng, chi bộ. Chính những điểm tựa vững chãi ấy đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các đồng chí vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững bản lĩnh và giữ trọn lời thề sắt son với Đảng.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quý báu đó; đồng thời trân trọng cảm ơn các gia đình, các tổ chức đảng, các chi bộ đã luôn đồng hành cùng các đồng chí.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn mong muốn, với uy tín, bản lĩnh và trí tuệ đã được tôi luyện qua thử thách, các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục là hạt nhân đoàn kết, tích cực đóng góp ý kiến huyết tâm để xây dựng cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời mãi là ngọn lửa soi đường, là tấm gương sáng để con cháu, Nhân dân noi theo trong việc chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, đây chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc để mỗi đồng chí thêm hiểu, thêm trân trọng và tự hào về truyền thống vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, từ đó không ngừng bồi đắp bản lĩnh chính trị, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm; nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Hoa Lư tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các đồng chí đảng viên lão thành; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực đóng góp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đỗ Trung Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hoa Lư trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.