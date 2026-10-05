Đảng ủy phường Hòa Khánh Khai trừ ra khỏi Đảng 7 đảng viên vi phạm

Tại cuộc họp, sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan và Tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhận thấy các đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phạm Hữu Mẫn, Lê Quốc Trị, Trần Văn Vương, Phạm Quang Duy Khoa, Đỗ Trọng Sơn và Lê Văn Minh là đảng viên, viên chức tại Trung tâm đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng uy tín đến tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Lãnh đạo phường Hòa Khánh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án trên địa bàn.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh đã quyết địnnh thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 đảng viên nói trên; đồng thời đề nghị UBND phường xem xét, xử lý về mặt hành chính đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền và tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM