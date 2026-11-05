Đảng ủy phường Hải Vân trao tặng Huy hiệu Đảng cho 33 đảng viên
Sáng 5/11, Đảng ủy phường Hải Vân tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho các đảng viên, nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026).
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đến dự.
Đợt này, Đảng bộ phường Hải Vân có 33 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.
Cụ thể, có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 19 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy phường bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp quý báu của các đảng viên đi trước trong suốt quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước nói chung, phường Hải Vân nói riêng.
Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đảng viên; mong các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, giữ gìn sức khỏe, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, là tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dang-uy-phuong-hai-van-trao-tang-huy-hieu-dang-cho-33-dang-vien-3357485.html