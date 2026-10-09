Đảng ủy phường Giảng Võ sắp xếp lại tổ chức đảng trực thuộc

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giảng Võ biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: TT

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giảng Võ đã xem xét báo cáo kết quả xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy phường Giảng Võ đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường theo đúng tiến độ đề ra.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, kết hợp hài hòa giữa các phương thức truyền thống với việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng được duy trì nền nếp, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy phường đã tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ để khắc phục 5 “điểm nghẽn” lớn trên địa bàn phường, từng bước xử lý các điểm ùn tắc giao thông và chỉnh trang hạ tầng đô thị, giảm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, chợ cóc, chợ tạm.

Đảng ủy phường Giảng Võ cũng lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường. Nhiều chỉ tiêu đạt cao, như: Thu ngân sách phường đạt hơn 3.595 tỷ đồng, bằng 124,69% dự toán thành phố giao; lũy kế giải ngân vốn đầu tư từ đầu năm đến nay sau khi điều chỉnh đạt hơn 295 tỷ đồng, bằng 90,58% kế hoạch vốn giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giảng Võ cũng xem xét, thông qua Đề án sắp xếp mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường. Trong đó dự kiến kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường; thành lập 13 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường theo mô hình tổ chức mới; giữ ổn định các tổ chức đảng thuộc lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và 25 chi bộ tổ dân phố theo đề án; nâng cấp Chi bộ Trường THPT Phạm Hồng Thái thành Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường theo quy định.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng. Đồng chí Tống Học Nghĩa đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường, cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phường Giảng Võ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; đồng thời tiếp tục xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ nhấn mạnh.