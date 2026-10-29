Đảng ủy phường Đồng Phú triển khai quyết định về công tác cán bộ

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy; Đỗ Đức Hòa, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Lê Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hòa, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định số 1126-QĐ/TU ngày 27-10-2026 về việc điều động đồng chí Đỗ Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lộc đến công tác tại Đảng ủy phường Đồng Phú kể từ ngày 1-11-2026; chỉ định đồng chí Đỗ Minh Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đồng Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Minh Trung. Ảnh: Mỹ Duyên

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Minh Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng cao trình độ chuyên môn, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần đoàn kêt, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Duyên

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức chúc mừng đồng chí Đỗ Minh Trung được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đồng chí Võ Tấn Đức yêu cầu, trên cương vị mới, đồng chí Đỗ Minh Trung tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đồng Phú lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.