Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên

Nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), chiều 5-11, Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ phường Đông Ninh Hòa có 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong quá trình công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên; tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, uy tín vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

QUỲNH ĐÔNG