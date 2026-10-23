Đảng ủy Phường Đông Ninh Hòa công bố, trao các quyết định về tổ chức đảng trực thuộc và công tác cán bộ

Sáng 23-10, Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa tổ chức hội nghị công bố, trao các quyết định về kết thúc hoạt động, thành lập mới, chuyển đổi loại hình tổ chức đảng trực thuộc và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng đã công bố các quyết định: Kết thúc hoạt động của một số tổ chức đảng trực thuộc; thành lập mới, chuyển đổi loại hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường; chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư của các tổ chức đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030; bổ nhiệm ông Nguyễn Đỗ Minh Nhựt - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy phường (thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 16-10-2026).

Ông Trương Tấn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa trao các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư của các tổ chức đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trương Tấn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đỗ Minh Nhựt - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy phường.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Đảng ủy phường đề nghị các cán bộ được phân công, chỉ định, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.